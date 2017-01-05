Воронежские страдания

В дни новогодних праздников продолжение получило резонансное дело 20-летнего воронежского таксиста Ивана Переславцева. Летом 2016 года молодой человек обратился в полицию села Новая Усмань Воронежской области с заявлением, в котором сообщил, что был зверски избит влиятельными местными предпринимателями Александром С., Сергеем С. и Валентином Ч. Как утверждал потерпевший, бизнесмены обвинили его в краже мобильного телефона «Самсунг А300» стоимостью 8 тыс. рублей, якобы оставленного А.С. в салоне такси. На медосвидетельствовании у Переславцева диагностировали тяжелые повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней челюсти, повреждение шейного отдела позвоночника, тупую травму груди и живота, закрытый перелом ребер, выбитый зуб. По словам таксиста, жестокая расправа происходила на глазах вице-губернатора области.

После инцидента новоусманская полиция возбудила уголовное дело по факту избиения (ст. 112 УК РФ), однако с тех пор ни один из фигурантов, указанных Переславцевым, не был допрошен. В то же время уже в отношении Переславцева было возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ («кража»).

Волна публикаций в СМИ вынудила вице-губернатора объясниться. Чиновник заявил о своей непричастности к инциденту, назвав громкую историю неприкрытой ложью и провокацией.

30 декабря Иван Переславцев был задержан правоохранителями в Москве. Силовики пытались помешать таксисту передать обращение на имя Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, в котором Переславцев высказывал опасения за свою жизнь и просил перевести расследование уголовного дела в МВД РФ, считая правоохранительные органы Воронежской области подверженными влиянию сверху.

В заявлении на имя Т.Москальковой, датированном 27 декабря 2016 года, Иван Переславцев уверяет: «Я не имею никакого отношения к пропаже мобильного телефона, а именно: я его не похищал и не присваивал себе, не передавал кому-либо, даже не держал в руках. 29 мая после требования вернуть телефон в ответ на мои объяснения меня стали избивать и душить в автомобиле. Я терял сознание от избиений. Меня перетащили на заднее сидение. По дороге искали веревку, чтобы повесить …»

Достоверность показаний таксиста подтверждает психофизиологическое исследование с использованием детектора лжи в московском АНО «Судебно-экспертный центр Триумф» у сертифицированного специалиста с девятилетним стажем Татьяны Алфеевой.

«Всерьез переживаю, что меня лишат свободы по этому ложному обвинению и убьют, так как в истории избиения оказались замешаны влиятельные бизнесмены и их друг – заместитель губернатора Воронежской области», - заключает автор обращения.

Утром 2 января решением Новоусманского районного суда в отсутствии представителей СМИ воронежский таксист был заключен под домашний арест. На суде Переславцеву удалось через адвоката передать, что в изоляторе его «прессуют и могут убить». Также обвиняемый рассказал, что в полиции его заставили отказаться от защитника по соглашению (Кузнецова) и взять защитника по назначению (Калабухову). По информации интернет-издания «Блокнот. Воронеж», игнорируя решение суда, Переславцев был возвращен в следственный изолятор. Вечером того же дня стало известно, что молодой человек был доставлен в областную больницу с многочисленными травмами, которые отсутствовали у него утром.

Дело Ивана Переславцева взял под контроль заместитель председателя комиссии по социальной политике и качеству жизни Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

«Это вечное противостояние простых людей и касты избранных, которое касается не только Воронежской области, но происходит по всей стране, - заявил Георгий Федоров. – Очень часто так бывает, что простой человек ничего не может сделать против такой системы, подвергается насилию, судебным преследованиям. Понятно, что у нас судебная система далеко не идеальная. Чиновники себя чувствуют вольготно. Как правящий класс, которому можно все. Друзья чиновников – бизнесмены – тоже очень уверено себя чувствуют, простые люди для них никто... Сейчас, слава Богу, определенная гласность существует. Все-таки СМИ подключились, правозащитники, член Совета по правам человека при Президенте. Я тоже буду держать руку на пульсе, готов помогать, чтобы справедливость восторжествовала, беззакония не было».

Наверное, не случайно правоохранительные органы организовали задержание Ивана Переславцева в последние дни 2016 года, когда адвокаты, правозащитники, журналисты разъезжаются, занимаются домашними хлопотами перед праздниками. И, как показала практика, наши опасения оправдались. Стало известно, что на допросе Переславцева в полиции Новой Усмани не было его адвоката по договору, пригласили адвоката по назначению – скорее всего, человека ангажированного, который будет работать на пользу следствия. В то же время адвоката по договору не допускали к следственным мероприятиям и в изолятор временного содержания. Мы опасаемся, что Переславцева могут запугать, сломать, чтобы он изменил показания с целью замять дело.

Материалы дела с копиями писем прокурору Воронежской области Николаю Шишкину и начальнику ГУ МВД Александру Сысоеву переданы в аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Николаевны Москальковой. 9-го января будем просить ее подключиться к контролю за ситуацией в Воронежской области.



Александр Брод,

председатель координационного совета общероссийской общественной организации

"Юристы за права и достойную жизнь человека"

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