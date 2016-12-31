Песков поведал, как получил «нагоняй» от Путина за «сон» в прямом эфире

Пресс-секретарь российского президента рассказал интересную историю, которая произошла с ним. По словам Дмитрия Пескова, это случилось во время послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Как отметил пресс-секретарь, он может закрыть глаза, когда хочет достичь максимальной концентрации внимания на чем-либо. Именно это он сделал во время послания президента. Так получилось, что камера в этот момент была направлена прямо на него. А видеотрансляция шла в режиме онлайн. Соответственно Песков с закрытыми глазами попал в прямой эфир.

Реакция Владимира Путина не заставила себя долго ждать. Президент позвонил своему пресс-секретарю и издалека спросил, как тот оценивает некоторые моменты прозвучавшего послания. Песков заверил, что все было превосходно. «А откуда вы знаете? - спросил президент. – Вы же спали все время». Песков признался, что состояние у него после таких слов было «суицидальное».