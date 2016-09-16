Песков высказался о роскошной даче Медведева

В пятницу, 16 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о роскошной даче премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Он заявил, что ему совершенно нечего сказать о шикарном доме политика, информация о котором была ранее обнародована Фондом борьбы с коррупцией. Как сообщает РИА "Новости", Дмитрий Песков сослался на свою коллегу Наталью Тимакову, которая вчера уже дала комментарий по данному вопросу.

Уточняется, что пресс-секретарь премьера опровергла слухи о том, что дача размером 80 га в Плесе принадлежит Медведеву, однако отметила, что политик и его родственники могли отдыхать в загородном доме.

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