Новогодний автофлешмоб прошел в Туле 30 декабря. Тульским водителям понравилась идея новогоднего массового мероприятия с участием автомобилей, которая проходит в это время в нескольких городах России.

Идея флешмоба проста: надо коллективно соорудить какую-нибудь фигуру «новогодней тематики». Так, например, в Челябинске из автомобилей построили «елочку», а жители Астрахани сообща лепили огромного снеговика. Павлодарцы соорудили огромный циферблат часов…

Тульские автолюбители поступили не менее оригинально, выстроив свои машины в виде снежинки. Для флешмоба понадобилась большая площадка, и водители облюбовали стоянку возле торгового центра. Охрана центра против не была, передает портал myslo.ru.