В Сети появилось видео эвакуации одной из иномарок, которое тут же набрало немалую популярность.

Автомобиль был неправильно припаркован на одной из улиц в Москве. Когда его стали грузить на эвакуатор, то случайно помяли крышу. Свидетели сняли происходящее на камеру и предали огласке, выложив в Интернет.

Как сообщает rg.ru, причиненный ущерб должны возместить владельцу машины. Подрядные организации, которые занимаются эвакуацией автомобилей, заключают договор со страховыми компаниями. Таким образом, машина находится под «защитой» с момента погрузки до возврата владельцу. В организации, которая неудачно погрузила машину, заверили, что уже связались с хозяином и ждут от него документы, необходимые для передачи страховщикам.