Родители московских школьников добились отмены религиозного предмета

Родители пятиклассников столичной школы № 2065 добились через прокуратуру отмены дисциплины "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР), элемент религиозного курса «Истоки».

Вместо ОДНКНР ученикам будут преподавать правила светской этики, передает ТАСС.

Об отмене предмета 27 декабря сообщила в «Фейсбуке» одна из родительниц школьников Инна Герасимова.

Ранее инициативная группа родителей упомянутой школы подали жалобу в Генеральную прокуратуру, в которой сообщили, что их детям в школе навязывается религиозная идеология. Московский Департамент образования рекомендовал для преподавания учебники "Истоки" и "Православная культура".

Обилие в образовательной литературе упоминаний «нечистой силы», «святой воды» и чудодейственных икон родителям не понравилось.