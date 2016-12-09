Родители пожаловались в Генпрокуратуру на религиозную пропаганду в школе

В Москве родители одной из школ написали заявление в Генпрокуратуру. Они попросили выяснить, на каком основании в учебном заведении проводится религиозная пропаганда.

Родители имеют в виду предмет «Истоки», который изучают в шестидесяти двух регионах России. Он появился в школьной программе в сентябре прошлого года. Тогда Минобрнауки решило, что необходимо ввести в обязательную школьную программу изучение так называемых "Основ духовно-нравственной культуры народов России". Родителям предложили выбрать один из двух учебников, сообщает kommersant.ru.

Однако родители сильно возмутились таким решением чиновников. Они считают, что это противоречит законам. Ведь в школе могут находиться представители самых разных вероисповеданий. К тому же некоторые вообще являются атеистами.