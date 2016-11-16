Министр образования назвала предметы, которые хотела бы видеть в школе

Ольга Васильева, глава Минобразования, высказалась по поводу школьных предметов. По ее словам, надо провести ревизию расписания занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях.

Ольга Васильева особо отметила, что больше нельзя сокращать обязательные предметы, которые формируют мировоззрение будущих граждан страны. Речь идет о таких дисциплинах, как, например, русский язык, литература, география, история.

Вместе с тем глава ведомства посетовала, что из школьной программы вывели астрономию. По ее словам, это недопустимо для державы, которая первой полетела в космос, сообщает life.ru.

Также Васильева считает, что детям стоит изучать основы религиозных культур. По ее мнению, это позволит правильно понимать жизнь своей страны, а также сформирует нравственные ценности.