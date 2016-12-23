Следствие подозревает барда Александра Новикова в мошенничестве

Знаменитый российский исполнитель попал в поле зрения следствия. Александра Новикова подозревают в мошенничестве.

Популярный бард проходит по делу задержанного еще осенью этого года бывшего заместителя министра экономики Свердловской области. Михаила Шилиманова заподозрили в мошеннических действиях. Уголовное дело возбудили после того, как шестьдесят пять пайщиков одного из жилых комплексов лишились своих взносов. Сумма в размере свыше ста пятидесяти миллионов рублей бесследно исчезла.

Барда обвиняют в мошенничестве с деньгами дольщиков. Речь идет о сумме в тридцать шесть миллионов рублей, сообщает ria.ru.

Ранее бард уже был приговорен к тюремному сроку за сбыт фальсификата. Однако его отпустили, а затем вовсе отменили решение суда.