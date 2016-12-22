В Москве началось прощание с погибшим послом Андреем Карловым

Утром в четверг, 22 декабря, в здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве началась церемония прощания с послом РФ в Турции Андреем Карловым.

Дипломат был убит в Анкаре 19 декабря. В настоящий момент в зале МИДа, где выставлен гроб, собрались родственники и близкие друзья Карлова. Атмосфера, согласно кадрам, которые предоставил портал Life, торжественная и печальная. Люди тихо переговариваются, слышится траурная музыка.

Отмечается, что гроб, в котором лежит Андрей Карлов, открыт - любой может подойти и попрощаться с убитым послом.

Ранее сегодня стало известно, что родственников убийцы дипломата освободили из-под ареста.