Игорь Васильев вручил Премии Кировской области жителям региона

21 декабря в региональном правительстве состоялась торжественная церемония вручения Премии Кировской области. Её провёл врио Губернатора Игорь Васильев.

В 2016 году на рассмотрение комиссии по присуждению Премии Кировской области, в состав которой входят общественные деятели, руководители организаций, учреждений области, независимые эксперты, поступила 21 работа. По результатам их рассмотрения было решено присудить Премию Кировской области авторам шести работ.

- Благодаря трудолюбию и таланту, вам удалось добиться впечатляющих результатов, и сегодня ваши работы оценены по достоинству, - обращаясь к авторам, подчеркнул глава региона.

В частности, премия в области науки и техники за работу «Разработка рабоче-конструкторской документации аппаратуры передачи команд» вручена авторскому коллективу публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк». В области строительства и архитектуры лауреатом премии стал коллектив, подготовивший проект биомедицинского комплекса «НАНОЛЕК».

Премия в области литературы и искусства за книгу «Четверо из семьи Ермаковых» вручена Елене Наумовой, члену правления Кировского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союза писателей России». Также премией в области литературы и искусства отмечен авторский коллектив за проект «Вершки и корешки» - издание вятского альманаха для детей.



Премия в сфере социальной защиты населения за программу «Дети дождя. Особая забота для особых детей» вручена авторскому коллективу областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Премией в сфере социальной защиты населения за проект «Шаг навстречу» отмечен авторский коллектив областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Котельничский комплексный центр социального обслуживания населения».



- Для нас это очень большая честь - стать лауреатами Премии Кировской области. И не только для нашей команды, но и для тех, кто в течение полутора лет помогал нам воплощать этот проект, - отметила Ирина Смирнова, директор «Котельничского комплексного центра социального обслуживания населения». - Мне хотелось бы лично поблагодарить Игоря Владимировича Васильева, а также председателя комиссии по присуждению Премии Кировской области Владимира Андреевича Бекетова за высокую оценку нашего труда и министерство социального развития, которое является нашим помощником. Надеемся, что эта награда будет для нас большим стимулом, будем искать новые идеи для воплощения их в жизнь.



- Позвольте ещё раз поздравить вас с высокими наградами, с высокой оценкой вашего труда, - отметил Игорь Васильев. – Примите искреннюю благодарность за ваш труд, профессионализм, мастерство, за активную гражданскую позицию.

Награды из рук врио Губернатора Кировской области сегодня получили 27 жителей региона.