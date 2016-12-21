Почтовики вернули москвичке посылку с запиской, желающей смерти

Жительница Москвы рассказала о шокирующей истории в соцсетях. Она сообщила, что отправила посылку своему другу в Азербайджан. У того был день рождения, и москвичка хотела порадовать приятеля конфетами. Однако посылку не удалось отправить.

По словам женщины, возникли проблемы при пересечении границы. Сотрудники таможни потребовали сертификаты. Женщина не смогла их отправить, так как была заграницей, поэтому оформила возврат.

Какого же было удивление москвички, когда она обнаружила, что посылку не просто вскрыли, но и вложили в нее записку со словами: "Умри, мразь". В почтовой службе ей сообщили, что благодаря камерам смогли найти сотрудника, который оставил данную записку. Однако компенсацию компания так и не предоставила, сообщает ria.ru.

На данный момент москвичку радует лишь одно. Ее друг не получил посылку с подобным «поздравлением».