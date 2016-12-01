1 декабря в главном отделении Почты России в Москве известный телеведущий Андрей Малахов и заместитель директора Московского филиала Почты России Константин Бейлин погасили специальным штемпелем новогоднюю почтовую марку и открыли «Почту Деда Мороза».

Марку, выпущенную в форме треугольника, украшает елка и хоровод детей в карнавальных костюмах. Изданная тиражом 55 тысяч марочных листов, она поступит в продажу в отделения Почты России. После торжественной церемонии гашения все посетители могут в течение трех дней поставить памятный оттиск штемпеля на почтовой продукции.

Помимо этого, до конца декабря в почтовом отделении 101000 на ул. Мясницкой, 26 будет работать «Почта Деда Мороза». Москвичи и гости столицы могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, опустив его в специальный новогодний ящик. Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями осуществляется ежедневно, все они своевременно будут доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг. Однако, свой ответ волшебник пришлет только в том случае, если будет указан правильный обратный адрес отправителя.

Напомним, что официальный почтовый адрес Деда Мороза: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

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