Тело дипломата Андрея Карлова сегодня будет отправлено на родину

Тело убитого российского посла в Турции Андрея Карлова сегодня будет отправлено на родину. Тем временем в Турцию вылетели представители спецслужб, СК и МИДа для расследования убийства.

«Сегодня в аэропорту пройдет траурная церемония с участием высшего руководства Турции и представителей дипкорпуса. После этого тело посла в сопровождении вдовы, врача посольства и психолога МЧС будет отправлено на родину», - сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

После теракта - именно так было квалифицировано в российском МИДе убийство дипломата - охрана дипмиссии была усилена, не исключается, что у бывшего сотрудника спецназа, совершившего убийство, были сообщники.