Утвержден трехлетний бюджет Пенсионного фонда

Во вторник, 20 декабря, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2017 год, а также на плановый период до 2019 года.

Данный документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. В законе, подписанном Владимиром Путиным, говорится, что следует утвердить ключевые характеристики бюджета Пенсионного фонда России на 2017 год.

Согласно последней информации, общий объем расходов бюджета Пенсионного фонда в будущем году составит 8 трлн 583,9 млрд рублей, что достигает 9,9% ВВП России. По доходам бюджет фонда на 2017 год составляет сумму в размере 8 трлн 363,5 млрд руб.