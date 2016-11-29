ПФР: Российские пенсионеры не имеют доходов ниже прожиточного минимума

В Пенсионном фонде России заверили, что у нас в стране нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума, поскольку таким людям устанавливается социальная доплата к пенсии до необходимого минимума.

«В России пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера нет и не будет», – однозначно заявили «Прайму» в ПФР.

Накануне «Газета.ру» со ссылкой на доклад главы Пенсионного фонда Антона Дроздова сообщила, что в 2018 году размер социальной пенсии в России упадет ниже прожиточного минимума (9159 руб.), составив от него лишь 97,8%.

В фонде поспешили успокоить пенсионеров: социальные пенсии будут ежегодно индексироваться. В 2017-м - на 2,6%, при этом средний размер составит 8803 руб.; в 2018-м на 4,5% и достигнет в среднем 9159 руб.; на 9,6% в 2019 году (9926 руб.).

Вместе с январской пенсией все категории граждан получат единовременную выплату в виде пяти тысяч рублей, а в феврале будет проведена индексация пенсий по итогам инфляции за 2016 год.



