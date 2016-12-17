Минобороны РФ: мы спасли в Алеппо около 10 тысяч сирийцев

Представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков 17 декабря сообщил об итогах беспрецедентной операции по спасению жителей сирийского города Алеппо. Спасено порядка 10 тысяч сирийцев.

Российские военные отмечают, что уникальность проведенной операции по выводу боевиков вместе с их семьями из Алеппо не только в спасении десяти тысяч жизней сирийских граждан, но и в бесценном опыте того, как можно решать подобные ситуации в других городах Сирии, вводя режим прекращения огня.

Российские офицеры осуществили то, что ранее безуспешно пытались проделать власти США: они размежевали боевиков «умеренной оппозиции» от радикально настроенных сил.

Российское ведомство подчеркивает, как важно уметь договариваться непосредственно «на месте», а не в офисах западных столиц.