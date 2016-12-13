Водитель Gelandewagen, сбивший детей в Москве, явился с повинной

В Москве разыскивали водителя, который сбил на Gelandewagen двух девочек-близнецов и их мать на Мосфильмовской улице. Однако, как сообщается, сбежавший с места ДТП автолюбитель сам пришел с повинной.

Напомним, что иномарка наехала на людей, когда те пересекали дорогу по пешеходному переходу. В итоге две девочки получили серьезные травмы. Их отвезли в больницу. По некоторым данным, пострадавшие являются детьми сотрудников МИД РФ, передает rg.ru.

Также сообщается, что водитель покинул место происшествия, а пострадавших доставил в больницу пассажир иномарки. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.