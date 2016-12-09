Эксперты бьют тревогу. Уже с начала следующего года молоко в нашей стране может подорожать на десять процентов.

По данным Молочного союза России, данное повышение цен является следствием непростой экономической ситуации. Производители в следующем году будут пытаться выживать. Единственной возможностью для них покрыть свои расходы станет повышение цен на конечную продукцию, сообщает rbc.ru.

Также на рост стоимости молока влияет сокращение потребительского спроса и объемов господдержки. В связи с этим рынок ужимается, а производство молока не растет.

При этом в Минсельхозе РФ заявили, что не видят причин для подорожания молочных продуктов.