Администрация президента рассмотрела поправки о замене выплат на ремонт по ОСАГО

Администрация президента РФ приняла решение об отклонении поправок в закон об ОСАГО, посчитав их «сырыми». Предлагаемые изменения касались, в том числе, проведения ремонта вместо денежных выплат.

Данные меры предлагали принять, чтобы пресечь деятельность мошенников. Некоторые граждане, опираясь на закон о защите прав потребителей, получают со страховщиков больше средств, чем прописано в полисе, сообщает rbc.ru.

Также отмечается, что поправки могли бы спасти положение ряда компаний. По мнению экспертов, если нововведения не примут, то уже в начале следующего года ряд страховщиков может уйти с российского рынка.