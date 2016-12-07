Депутаты Госдумы пожаловались на затянутые заседания

Сегодня во время пленарного заседания Государственной думы, затянувшегося до 20:00, ряд депутатов выразили недовольство в связи с переработкой. Они заявили, что такой график плохо влияет на здоровье.

Депутат от КПРФ Вера Ганзя обратила внимание на плохое освещение и нехватку свежего воздуха в помещении, в котором проходило заседание. Она заявила, что обсуждаемые вопросы, конечно, важны, но не стоят сердечной недостаточности, которую можно получить в результате переработки.

Ее поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, которая напомнила, что женщина-депутатам еще нужно успеть приготовить мужьям ужин. Она также указала на то, что в таком графике работы невозможно подробно обсудить принимаемые законопроекты.

В ответ на это зампред Госдумы Сергей Неверов напомнил, что избиратели доверили депутатам принимать такие важные для страны решения, поэтому те, кто недоволен, могут поискать другое место работы с более приемлемыми условиями труда.