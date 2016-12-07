Мужчина совершил суицид в зоопарке, бросившись в клетку с тиграми

Амурские тигры не при чем, они даже не отреагировали на появление постороннего в вольере. Причина смерти у самоубийцы (есть версия, что это именно сведение счетов с жизнью) – смертельная травма от падения.

Несчастье произошло в зоопарке Николаевска. Директор зоопарка Владимир Топчий в своем Facebook описал трагедию. Топчий сообщил, что погибший проработал в зоопарке уборщиком вольеров 18 дней и находился на испытательном сроке.

При оформлении мужчина прошел медкомиссию и предоставил все необходимые справки (от психиатра и от нарколога - в том числе). Он был инвалидом третьей группы, но работать уборщиком вольеров вполне мог.

Сообщается, что 6 декабря в 14.45 мужчина отпросился в туалет, а спустя пятнадцать минут его нашли мертвым в вольере с тиграми. Вольер глубиною шесть метров имеет бетонный пол –неудивительно, что несчастный разбился и умер мгновенно.

Коллеги погибшего говорят, что он жаловался на неурядицы в семье, поэтому версия о суициде сразу стала основной. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили в кармане погибшего повестку в военкомат и пригоршню желтых таблеток. Ведется следствие.