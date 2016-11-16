В Башкирии высочайший уровень суицидов

Эту проблему обсудили вчера в столице Башкирии на круглом столе: «Профилактика суицида в РБ». Приведённые цифры не радуют.



- За 9 месяцев этого года несовершеннолетними совершён 31 факт оконченного суицида и свыше 80 фактов покушений на него, - сообщила Светлана Капустина, представитель следственного управления СК России по Башкирии.



Для сравнения она привела следующие цифры. За этот же период в Москве с населением более 12 миллионов человек зафиксировано 22 факта подросткового суицида, в Свердловской области, где проживает 4,3 млн. человек - 16 фактов. Напомним, что население Башкирии составляет чуть более 4 млн. человек. "Мы в России на первом месте по детским суицидам", - резюмировала С. Капустина.



По словам Елены Евтушенко, замглавврача Республиканского клинического психотерапевтического центра, всего за 9 месяцев этого года в Башкирии совершено 914 суицидов. Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) очень высоким уровнем самоубийств считает показатель свыше 20 человек в год на сто тысяч населения. У нас же он в некоторых районах превышает этот показатель в несколько раз. За 8 месяцев текущего года он составил в Мишкинском районе 107,9, Хайбуллинском - 105, Шаранском - 122,4, Илишевском - 88, Зиянчуринском - 87, Баймакском - 89,2, Аскинском - 86,8, Архангельском - 84,8 человека на 100 тыс. населения. В городах республики ситуация более оптимистичная: в Уфе этот показатель 3,3, в Стерлитамаке - 10,7.

по сообщению портала "УФА.РУ" 16.11.16