Ученые научились контролировать половое влечение людей

Ученые из Университета Питтсбурга и Калифорнийского университета выяснили, что на либидо человека можно воздействовать с помощью электромагнитных импульсов. Причем абсолютно безболезненно.

Они провели исследование среди двадцати добровольцев. Метод, который они на них опробовали, называется транскраниальной магнитной стимуляцией. В ходе эксперимента ученые воздействовали с помощью электроманитных импульсов на участок коры головного мозга, который находится над левым виском. Эксперты зафиксировали, что в результате такого воздействия увеличивалось возбуждение испытуемых. Также половое влечение участников эксперимента не уменьшалось на протяжении еще трех дней после исследования, сообщает mk.ru.

Ученые считают, что их открытие способно не только запускать, но и «выключать» половое влечение у человека.