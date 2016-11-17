Ученые изобрели чудо-таблетку, способную работать полмесяца

Несколько лет ушло у ученых, чтобы создать чудо-капсулу, которая способна находиться в организме человека две недели подряд, медленно высвобождая лекарство. Обычные таблетки действуют лишь день.

Агрессивная среда пищеварительной системы не дает существовать в ней лекарству более суток. Однако ученые нашли выход. Они изобрели капсулу, внутри которой находится конструкция, напоминающая звезду, с лекарством. В организме капсула растворяется, а звезда остается. Она медленно выделяет лекарство, а когда оно заканчивается, выводится из организма сама, сообщает medportal.ru.

При этом звезда довольно большая, чтобы организм от нее избавился, и вполне маленькая, чтобы закупорить выход.