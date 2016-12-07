На Алтае разрабатывают нового поколения сортировщик для мусора

Сортировка мусора – основа мусороперерабатывающей промышленности, которой в России почти нет, так как нет сортировщиков отходов, а сами россияне не привыкли складировать мусор по размеру и составу.

На реализацию проекта потребуется порядка 250 миллионов рублей и порядка полумиллиона – на запуск производства, но эти деньги быстро окупятся, считают специалисты алтайского предприятия "СиСорт", передает ТАСС.

"СиСорт" выпускает сепараторы на фотоэлементах и отлично знаком с технологией подобных приборов. К тому же инженеры завода побывали на мусороперерабатывающих заводах Германии и получили полезный опыт западных коллег. Теперь на предприятии уверены, что за пару лет смогут подготовить всю необходимую документацию для производства сортировщиков мусора.