Под Дамаском сложили оружие около 3 тысяч боевиков

После длительных и сложных переговоров террористы под Дамаском (район Хан-эш-Шейх) решили прекратить боевые действия и присоединиться к мирной доктрине. Они сдали оружие и вместе с семьями покинули город.

В общей сложности сдалось около трех тысяч боевиков, сообщают РИА Новости со ссылкой на российский Центр по примирению в Сирии. Известно, что террористы с семьями погрузились в автобусы и выдвинулись в Идлиб.

Правительственным войскам сданы свыше 500 винтовок и автоматов и десятки минометов. На территории, которую освободили бывшие боевики, находились цеха по производству вооружений и склады.

Сейчас в Хан-эш-Шейхе работают саперы: в городе много боеприпасов, которые не разорвались.