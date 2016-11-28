Российский Центр примирения в Сирии: Алеппо освобожден на 40 процентов

Освобождение сирийского города Алеппо продолжается. Правительственные войска уже зачистили от боевиков 40 процентов городской территории, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Вооруженные силы Сирийской Республики развивают успех и продолжают зачищать Алеппо от бандформирований, передает 28 ноября Центр примирения враждующих сторон в САР.

Сообщается, что к настоящему времени правительство САР взяло под свой контроль 12 городских кварталов. В руках войск Баядин, Шейх-Фарес, Эль-Кадисия, Хайдария, Аль-Гани, Шейх-Хаср, Шейх-Хадер, Джабаль-Бадру, Тарик-Шейх-Наджар, Тирабль-эль-Халек, Бустан-эль-Баша и Хай-эс-Сахур.

Известно, что от террористов свободно порядка сорока процентов территории восточного Алеппо. Российская сторона снабжает освобожденные районы водой, горячим питанием и предметами первой необходимости.

Гуманитарные грузы в Алеппо доставляются и по линии российского МЧС, и по линии Министерства обороны.