В Сети появилось видео, которое моментально стало популярным среди пользователей. На нем запечатлено, как волна обрушивается на девушку, которая пытается снять себя на видео.

На записи видно, как на заднем плане бушует шторм, который начался в Сочи в минувшие выходные. Девушка пытается что-то сказать, но сильные порывы ветра уносят ее словам, которые из-за этого становятся неразборчивыми. По всей видимости, действия происходят на Имеретинской набережной, сообщает vesti-sochi.tv.

В какой-то момент крупная волна достигает такой силы, что обрушивается на девушку. К счастью, все заканчивается благополучно. Девушке удается отбежать подальше от бушующей стихии.