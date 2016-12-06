Странную фотографию выложил в соцсеть один из пользователей. Он предложил угадать, что изображено на снимке, который он сделал на кухне: губка или кусок хлеба.

В итоге разгорелись жаркие споры. Одни пользователи стали утверждать, что это поджаренный хлеб, другие, что это губка, которую слегка подпалили с одного края, сообщает rg.ru.

Кстати, сам пост набрал немного «лайков». Зато им стали активно делиться пользователи. Автор загадочного фото обещал, что обязательно раскроет, какой из предметов изображен на снимке. Однако пока он этого не делает, продолжая держать публику в напряжении.









Фото: twitter.com