В России заблокируют популярную соцсеть по поиску работы

Популярная социальная сеть для поиска работы и общения с работодателями - LinkedIn - будет заблокирована на территории России. Таково решение Московского горсуда. Соцсеть нарушает закон о персональных данных.

По российским законам, информация о локализации персональных данных граждан страны должна храниться на территории РФ. Правила соцсети LinkedIn подразумевают передачу этой информации нанимателю (работодателю), который может находиться и за рубежом.

10 ноября городской суд Москвы признал блокировку сайта LinkedIn законной, отказав соцсети в апелляционной жалобе. С июня 2016 года собственником LinkedIn является корпорация Microsoft.