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Олег Поляков: «Здоровый образ жизни должен прививаться с детства»

6 декабря 2016, 10:44 [ «АН-онлайн» ]

Олег Поляков: «Здоровый образ жизни должен прививаться с детства»
Поляков Олег Владимирович

Олимпийские игры в Сочи и чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году, должны стать катализатором развития спорта в стране. Государство в последние годы особое внимание уделяет воспитанию здоровой молодёжи через занятия спортом.

Башкортостан традиционно считается спортивной республикой. В этом регионе сложились богатые хоккейные традиции. Местный клуб «Салават Юлаев» входит в число сильнейших хоккейных коллективов страны, является регулярным участником Кубка Гагарина, а матчи «Салавата Юлаева» с казанским «АК Барсом» и вовсе превратились в российскую хоккейную классику. Эти игры регулярно собирают аншлаги в ледовых аренах.

Подъём переживает и футбол. Местный футбольный клуб «Уфа» уже на протяжении нескольких лет выступает в Российской Премьер-Лиге. Хоть футболисты пока и далеко в плане результатов от хоккеистов, но и их усилия не проходят даром.

Кроме того, регион воспитал десятки олимпийских чемпионов в различных видах спорта. В Башкортостане построены многочисленные спортивные объекты, создаются условия для молодёжи.

Развитие каратэ в республике

Олег Поляков на тренировке по Киокусинкай

Вряд ли Башкирия у многих ассоциируется с боевыми искусствами. Тем не менее, в регионе активно развивается каратэ. За популяризацию этого вида спорта отвечает руководство «Спортивной федерации киокусинкай Республики Башкортостан».

В регионе каратэ-до начало культивироваться в конце 80-х годов прошлого века. У истоков стоял Юрий Геннадиевич Баранов, который сегодня возглавляет федерацию. Благодаря ему было воспитано не одно поколение профессиональных спортсменов и любителей боевых искусств.

Юрий Баранов был одним из основателей спортивного клуба «Аякс», который стал прообразом современной федерации, а уже в 2003 году в Уфе появилась Региональная Детско-юношеская Общественная Организация «Федерация Киокушинкай каратэ-до», которую в дальнейшем переименовали в современное название.

В настоящее время, федерация объединяет в себе школы Уфы, Нефтекамска, Бирска и других городов Башкортостана. С 2003 года башкирская федерация киокушинкай каратэ-до находится в составе всероссийской федерации.

Помимо уже названного Юрия Баранова, необходимо сказать и о других членах руководства федерации. В их число входят председатель попечительского совета Лилия Михайлова, члены попечительского совета Олег Поляков, Юлай Ильясов, Сергей Зотов, Павел Асеев и Радмир Баязитов.

Олег Поляков – настоящий последователь принципов боевых искусств

Важную роль в развитии каратэ-до в республике сыграл Олег Владимирович Поляков. Известный уфимский бизнесмен, занимавший руководящие должности в ряде крупных структур региона, находит время и для занятий спортом. Сам Поляков признаётся, что сделал выбор в пользу спорта ещё в раннем детстве. Сегодня бизнесмен входит в попечительский совет Федерации и принимает активное участие в популяризации здорового образа жизни среди молодежи региона.

Олег Поляков выступает за дальнейшее развитие киокусинкай в Республике Башкортостан, пропагандирует этот вид спорта. Поляков оказывает и реальную материальную помощь. Так, он выступает спонсором многих детских турниров, помогает клубам, в которых обучают каратэ. В то же время, Олег Владимирович подаёт достойный личный пример - он сам ведёт здоровый образ жизни, активно занимается восточными единоборствами и лыжным спортом. Ещё в детстве Поляков приобщился к занятиям спортом, не зря он вспоминает известную советскую поговорку: “В здоровом теле - здоровый дух”.

Будучи членом попечительского совета, Олег Поляков принимает участие в разработке стратегии развития Федерации. Он уверен, что у каратэ большой потенциал. Действительно, с конца 80-х годов прошлого века в Башкортостане восточные единоборства активно развивались и в регионе созданы все предпосылки для сохранения этой тенденции.

Под эгидой федерации, в Башкирии каждый год проводятся различные мероприятия. Руководство официально культивирует киокусинкай как вид спорта. С целью поддержания и дальнейшего развития данного вида восточного единоборства, руководством федерации была подготовлена «Образовательная программа по Киокусинкай каратэ». В составлении программы принимали участие сотрудники профильных ВУЗов.

Важным направлением работы Федерации является взаимодействие с детьми из социально необустроенных семей, сиротами, «трудными» подростками и т.д. Они систематически привлекаются к занятиям спортом. В организации прекрасно осознают, что именно спорт может стать альтернативой давлению негативной окружающей среды и воспитать в подрастающем поколении силу воли и моральные качества.

Под эгидой Федерации ведётся спортивно-массовая работа. В Башкирии регулярно проводятся всевозможные соревнования, включая турниры всероссийского уровня. Кроме того, организация поддерживает спортивные детские лагеря, в которых ребята могут пройти базовую подготовку и окрепнуть физически и морально.

С целью популяризации этого вида спорта, проводятся открытые тренировки и показательные выступления. Как правило, они бывают приурочены к праздникам - например, Дню Города Уфы. В рамках мероприятий воспитанники Федерации демонстрируют своё мастерство. Также перед собравшимися выступают и руководители организации, физической форме которых могут позавидовать многие спортсмены.

Позитивный отклик у жителей республики получила и новогодняя тренировка. В Федерации главный праздник года решили отмечать показательными выступлениями, вместо привычных фуршетов.

Без спонсорской помощи Олега Полякова проведение многих мероприятий было бы невозможным. Сам Олег Владимирович подчёркивает, что будет и дальше принимать активное участие в спортивной жизни республики. Несмотря на позитивные результаты, руководство федерации не планирует останавливаться на достигнутом. В ближайшие годы Поляков планирует приложить максимум усилий для дальнейшего развития Федерации и популяризации массового спорта. Всё большее число родителей понимают важность спорта и здорового образа жизни ребёнка, поэтому сам Олег Поляков настроен оптимистично.

 

 

 

 

 

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