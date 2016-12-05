Путин сказал, чем займется после президентства

Продолжается беседа Владимира Путина с рабочими челябинского завода. Как и ожидалось, президента спросили, что он будет делать, когда его президентский срок закончится. Глава государства ответил откровенно...

Рабочим челябинского «Этерно» Путин признался, что обожает путешествовать и в данное время из-за плотного графика ему трудно уделять время такому досугу, передает «Лента.ru».

Фактически сейчас, по словам президента все его путешествия проходят по одной модели: «аэропорт – помещение – аэропорт». Так что получается, что вроде как и никуда не съездил…

Рабочие поинтересовались, о чем мечтает президент и тот ответил, что хотел бы успешно завершить политическую карьеру.

Владимир Путин находится в Челябинске с рабочим визитом, встреча с работниками предприятия была запланированной.