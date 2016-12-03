Жителей Республики Тува, на территории которой рухнул космический грузовик «Прогресс», просят не трогать руками фрагменты аппарата при обнаружении и не двигать с места. Это помешает расследованию.

В настоящее время на место падения «Прогресса» выдвинулась экспертная группа «Роскосмоса», которая тщательно исследует найденные обломки, чтобы установить истинную причину потери грузовика, передает РИА Новости.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о первом найденном фрагменте разбившегося «Прогресса», сейчас наряды полиции охраняют его до прибытия комиссии.

При обнаружении фрагментов корабля МЧС просит местных жителей сообщать об этом по телефону 8 (39422) 99999.