В Чечне считают, что в республике весело и без алкоголя

После крупной аварии, произошедшей в Чечне по вине пьяного водителя, в республике закрылись все торговые точки, продававшие алкогольную продукцию.

По мнению экспертов, эта мера является временной, однако власти Чечни считают, что граждане и гости республики не нуждаются в каких-либо искусственных стимуляторах для поддержания хорошего настроения. По словам спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, нет никакой необходимости употреблять спиртное, потому что в республике и без того “по-настоящему весело”.

Он также добавил, что решение об отказе продаже алкоголя принимают владельцы торговых точек самостоятельно, и в данный момент оно стало прямым следствием оценки причин и масштабов трагедии на трассе.

Читайте также:

Кадыров не лишит свой народ алкоголя

См. все новости дня