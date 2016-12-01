Кадыров не лишит свой народ алкоголя

Чеченский лидер Рамзан Кадыров не намерен лишать свой народ алкоголя.

Политик заявил, что в республике не собираются запрещать продажу алкоголя после серьезного ДТП на трассе "Кавказ", виновником которого стал пьяный водитель. Кадыров, как сообщает РИА "Новости", подчеркнул, что можно использовать обычаи Чечни, религию, менталитет, однако на законодательном уровне власти не имеют возможности ограничить продажу алкоголя на территории республики.

Ранее появилась информация о том, что владельцы придорожных магазинов вблизи места трагедии, где продается алкоголь, отказались от ранее полученных лицензий.