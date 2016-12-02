В Омске пациенту пришили пальцы руки, отрезанные пилой

На операционный стол попал рабочий после того, как случайно отрезал себе циркулярной пилой четыре пальца на руке. Мужчине повезло: кисть удалось спасти.

Омские врачи провели сложнейшую операцию, которая длилась пять часов. Медики сшивали миллиметровые сосудики, артерии, вены, сухожилия. Их усилия увенчались успехом. Пальцы руки удалось вернуть на прежнее место, сообщает ria.ru.

Как стало известно, врачи смогли помочь пострадавшему, так как он был экстренно доставлен в больницу, а пальцы сохранили, поместив их в контейнер со льдом.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо. Правда, впереди ему предстоит еще долгая реабилитация.