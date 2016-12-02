Эксперты страхового бизнеса заявили, что аварию грузового корабля «Прогресса МС-04» вполне могут признать страховым случаем, при этом выплаты по страховке могут составить по истине космические суммы.

Космические аварии и компенсируются космически: страховые выплаты по крушению «Прогресса» (если падение признают страховым случаем) могут составить порядка 2,1 миллиарда рублей, передает ТАСС.

На процедуру по страховому возмещению может уйти до полугода, но вероятность такого развития событий весьма велика, считают эксперты компании, что является страховщиком «Прогресса» - "ВТБ Страхование".

Однако, эксперты уточняют, что для признания случая страховым будут нужны четкие выводы комиссии о причинах крушения, а на это обычно уходит от трех до шести месяцев.

Грузовой корабль "Прогресс" был потерян 1 декабря на высоте 190 км над Тувой, - «АН-онлайн» сообщали об этом.