Худшие ожидания специалистов «Роскосмоса» подтвердились. Запущенный к МКС космический грузовик «Прогресс», связь с которым была прервана через несколько минут после старта, сгорел в атмосфере Земли.

В результате технической неполадки, причины которой будет выяснять государственная комиссия, «Прогресс» распался на несколько десятков частей. По имеющейся на данный момент информации, обломки корабля рухнули на территорию республики Тува.

Эту версию подтверждает видеозапись, сделанная сегодня вечером в районе населенного пункта Иштии-Хем. На кадрах видно, как в ночном небе появляется и падает на землю яркий объект.

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