«Роскосмос» потерял связь с отправленным к МКС «Прогрессом»

Российская ракета-носитель, которая должна была доставить к Международной космической станции корабль «Прогресс», не передает на Землю телеметрических данных.

Ракету «Союз-У» запустили сегодня с Байконура. Через несколько минут после старта она перестала выходить на связь.

В настоящее время специалисты «Роскосмоса» пытаются выяснить, что произошло с «Союзом». При этом в организации делают пессимистичные прогнозы: скорее всего, космический грузовик, который вез на МКС топливо, продукты, лекарства и другие нужные для экипажа станции вещи, вышел на нерасчетную орбиту. В этом случае «Прогресс» будет потерян.

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