Гости джазового фестиваля, который состоялся в Москве, запомнят его не только по прозвучавшей музыке. Яркие впечатления о концерте оставил всем присутствующим Алексей Кудрин, который… сыграл на ударных.

Бывший министр финансов выступил вместе с коллективом Игоря Бутмана. Когда музыкант играл на саксофоне, политик сел за ударные. Гостей настолько впечатлило происходящее, что они поспешили сделать видеозаписи и сразу же выложить их в Сеть. Как они сами сообщают, такой поворот событий стал крайне неожиданным.

Кстати, свое мастерство ударника Кудрин уже показывал ранее. Он играл на барабанах на собственном юбилее.