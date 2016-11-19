Кудрин: россиянам лучше избавиться от излишней эйфории по поводу Трампа

|16:05
В Ульяновске пьяный полицейский врезался в трамвай
|14:53
Харитонов: Хочу реабилитироваться перед земляками за поражение в Bellator
|14:28
В Иванове в здании колледжа обнаружен труп студентки
|14:16
Сотрудники МЧС подрались в Подмосковье, один человек убит
|12:45
Башенный кран рухнул в Сургуте
|11:39
В Ленинградской области ребенок облился горячим чаем, его госпитализировали
|11:08
Керченскую паромную переправу вновь закрыли
|10:33
В Челябинской области собаки разорвали ребенка
|09:56
Грузовик протаранил сразу шесть автомобилей на юге Москвы
|09:50
На стройплощадке под Тюменью произошел пожар, семеро погибших
|07:39
Петр Порошенко не получил приглашения на инаугурацию Трампа
|18.11 22:24
Лавров и Керри по телефону обсудили ситуацию в Алеппо
|18.11 21:24
СМИ: для допроса игрока “Ростова” прибыли 50 силовиков
|18.11 20:23
В ивановском колледже нашли тело студентки
|18.11 19:33
На заметку Кокорину: сборная Северной Ирландии отдала детям половину гонорара за Евро-2016
|18.11 19:08
Минобороны: судя по обвинениям Госдепа, в Сирии нет ничего, кроме госпиталей
|18.11 18:32
Трамп приступил к формированию новой администрации США
|18.11 17:31
Володин назвал принятый госбюджет “оптимальным, но жестким”
|18.11 16:45
США и Евросоюз решили продлить антироссийские санкции до победного конца
|18.11 15:56
Молодой отец в Петербурге остановил нарушительницу ПДД с помощью коляски с ребенком
|18.11 13:56
УЕФА дисквалифицировал хавбека ЦСКА Ерёменко на два года за употребление кокаина
|18.11 13:30
Грузовик сбил людей на пешеходном переходе в Ленобласти
|18.11 13:23
В комплиментах Барака Обамы по отношению к России увидели тайный смысл
|18.11 12:31
В Подмосковье произошла авария с участием двух машин, погибли трое
|18.11 12:26
Япония готова к заключению мирного договора с Россией
|18.11 12:13
Жителя Санкт-Петербурга расстреляли из-за места на парковке
|18.11 11:35
Сборная России по хоккею U20 проиграла канадцам в последнем матче Суперсерии
|18.11 11:35
Силуанов уверен, что проект госбюджета выдержит $30 за баррель
|18.11 11:21
В Москве убили, а затем изнасиловали автоледи
|18.11 11:14
Емельяненко напутствовал сборную России по ММА перед чемпионатом мира