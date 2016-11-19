Кудрин: россиянам лучше избавиться от излишней эйфории по поводу Трампа

Как заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, россиянам следует избавиться от излишних ожиданий по поводу победы миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах в США.

В отношениях России и Штатов все еще остается целый ряд трений по многим проблемам. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Кудрина, никто не может сказать, какова будет реальная политика Трампа, поэтому избыточная эйфория россиян должна быть устранена.

Алексей Кудрин добавил, что сейчас можно надеяться на скорое налаживание отношений между Вашингтоном и Москвой, однако для этого следует достигнуть согласия в глобальных вопросах.