Юрий Лужков написал политические памфлеты

В издательстве «Вече» вышла книга Юрия Михайловича Лужкова «Россия на перепутье… Дэн Сяопин и старые девы «монетаризма». Сборник из одиннадцати острых, на злобу дня, политических памфлетов.

«Пиар-технологии всё искуснее, а антикризисные меры правительства – незамысловатее, – остро подмечает Ю. Лужков. – Куда ни кинь – везде у нас монополия. И самая губительная – узурпация «либералами» экономической политики государства. На Ильинке и Неглинной «монетаристы» продолжают свою ворожбу. На этот раз от бодрого утопизма «реформаторы» переметнулись к беспросветному. Бывший глава Минэкономразвития Улюкаев, оказавшийся и нечист на руку, под венец своей карьеры невозмутимо предрёк России чуть не 15 (!) лет стагнации.

В серии аналитических статей в «Аргументах недели» под общим девизом «Китайский гамбит» Ю. Лужков недвусмысленно предостерёг от чрезмерной эйфории в связи со стремительным сближением с Китаем. И даже намётками стратегического союза с Пекином. Автор по-иному, трезво расставляет акценты: «Жёлтый дракон загребает жар распри Европы и России». Он верно предвидел: Китай – «бенефициар» конфликта России с Западом. У нас одни головные боли, зато Пекин резко усилил переговорные позиции в отношениях с Соединёнными Штатами. Жёлтый дракон с холодным расчётом разыгрывает глобальный геополитический пасьянс. В дальневосточной Большой игре Поднебесной нам отведена не союзническая, а второстепенная роль. Один только факт: в текущем году средняя цена природного газа, импортируемого Китаем из Туркмении, Австралии, Катара упала на 100 долларов на тысячу кубов. Трансконтинентальный экспортный газопровод «Сила Сибири» из-за резкого, затяжного падения цен на углеводороды может обернуться если не убыточным, то низкорентабельным проектом.

Подробнее читайте в материале «Аргументов недели»

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