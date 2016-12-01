Инновация в Туле: асфальт кладут прямо на снег

Дорожные рабочие в Туле решили, что непогода никак не влияет на укладку асфальта, поэтому решили заливать его прямо на снег.

Об удивительном способе строительства дорог сообщили сегодня очевидцы. Как сообщает ряд местных СМИ, инцидент произошел в среду, 30 ноября, на улице Дронова в поселке Косая Гора. В пресс-службе администрации Тулы отметили, что в скором времени будет осуществлен комиссионный выход на место укладки асфальта с целью выявления качества выполненного ремонта.

Подчеркивается, что если работы не удовлетворят членов комиссии, подрядчик будет обязан устранить дефекты. В администрации добавили, что подобный вид асфальта можно класть в дождь и при минусовой температуре.