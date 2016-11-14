Асфальт в Москве кладут прямо на снег

На днях стало известно, что в Москве появился "революционный метод" укладки асфальта.

В некоторых районах столицы рабочие не учитывают действующие погодные условия и кладут асфальт прямо в сугробы. Как сообщает интернет-издание m24, об "удивительной методике" рассказали очевидцы, которые случайно стали свидетелями этого явления на Первой Брестской и Большой Грузинской улицах в Москве.

Прохожие были шокированы, увидев, что слой горячего асфальта выкладывают прямо поверх снега. Позже аналогичные работы были зафиксированы в Чертаново, а также в поселке Сокол.