Медведев рассказал о задачах Орешкина

В среду, 30 ноября, российский премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал новоиспеченному главе МЭР Максиму Орешкину успехов в работе.

Глава кабмина надеется, что новый руководитель ведомства справится с поставленными задачами. Дмитрий Медведев заметил, что всего несколько дней назад он обсуждал с Максимом Орешкиным перспективы возможной работы, а уже сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение назначить его на пост главы МЭР, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее в среду глава Российской Федерации предложил 34-летнему Орешкину возглавить Министерство экономического развития и тот согласился занять данный пост.