Министр финансов РФ высказался о новом руководителе МЭР

В среду, 30 ноября, российский министр финансов Антон Силуанов высказался о новом руководителе Министерства экономического развития, которым президент Владимир Путин назначил сегодня Максима Орешкина.

По мнению Силуанова, Орешкин является "классным макроэкономистом", лучше которого на рынке в настоящий момент нет, передает РИА "Новости". Министр финансов Российской Федерации добавил, что россияне в скором времени убедятся в правдивости его слов.

Антон Силуанов заметил, что ранее Орешкин работал в его ведомстве - сначала на посту директора департамента, а потом стал замминистра.

