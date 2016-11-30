Российские пользователи могут лишиться YouTube

Госдума рассмотрит законопроект, который касается аудиовизуальных сервисов, на которых размещается профессиональный контент. Предполагается, что доля участия в них иностранцев может быть ограничена до двадцати процентов.

Речь идет о ресурсах, которые посещают более ста тысяч пользователей. Причем в их число попадает и такой популярный в России сервис, как YouTube. На нем размещается не только любительское видео, но и профессиональное.

Чтобы не попасть под запрет в РФ, владельцам ресурса придется использовать иностранные площадки. Это повысит расходы операторов связи, а также не исключено, что приведет к ухудшению качества. В итоге YouTube может вообще покинуть нашу страну, пишет «Коммерсантъ».