Неизвестный «крупный российский инвестор» приступил к строительству масштабной зоны отдыха в Карелии. Об этом 29 ноября заявил глава региона Александр Худилайнен. На строительство уйдет порядка полутора лет.

Губернатор Карелии рассказал, что новый курорт будет находиться вблизи границы с Финляндией, передает «Лента.ru».

Новый комплекс будет включать помимо горнолыжных трасс большую зону отдыха: бассейны, боулинг и ледовые арены. Имя инвестора не разглашается.

В настоящее время в Карелии работают 320 объектов для размещения и отдыха туристов. В минувшем году республику посетили 720 тысяч туристов, и к 2020 году Карелия планирует выйти на уровень туристического потока в миллион человек.