В Саудовской Аравии выпал снег

Снег в государстве, которое считается колыбелью человечества, не выпадает вообще. В горах Саудовской Аравии снег случается, но в пустыне, где самая низкая зимняя температура + 8 градусов, его никогда не было.

Метеорологи в шоке, но они объясняют происходящее повышенными осадками: сели в горах могли вызвать снегопад в пустыне, передают РИА Новости.

Генеральное метеорологическое управление Саудовской Аравии сообщает 28 ноября о снегопаде в городах и селениях королевства, а также о нарушениях движения на автодорогах.​

Снег покрывает песок пустыни – зрелище фантастическое… Но властям королевства не до сантиментов: граждан и гостей страны просят принимать все меры предосторожности.